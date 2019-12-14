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Ужасное столкновение: в Нигерии 25 человек погибли в автокатастрофе
14.12.2019 10:32
В Нигерии 25 человек погибло в ДТП Сводка.нет - Новости Украины и Мира
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