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Ужасное столкновение: в Нигерии 25 человек погибли в автокатастрофе
14.12.2019 10:32
В Нигерии 25 человек погибло в ДТП
Сводка.нет - Новости Украины и Мира
Теги:
происшествия
события
украина
дтп
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нигерии
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