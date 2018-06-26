Президент Республики Македония Гёрге Иванов отказался подписывать соглашение об изменении государственного названия. Об этом сообщает со ссылкой на Reuters.

Отказ президента подписать переименование вряд ли будет блокировать соглашение сам по себе: парламент, как ожидается, отменит это решение большинством голосов во втором голосовании.



Премьер-министр Македонии Зоран Заев сказал, что уйдет в отставку, если соглашение не получит поддержки в обещанном референдуме.



20 июня парламент Македонии ратифицировал соглашение с Грецией о переименовании бывшей югославской республики. За решение проголосовали 69 депутатов 120-местном парламенте.



18 июня правительство Республики Македония приняло проект закона о ратификации соглашения с Грецией о переименовании страны.

Напомним, Министерство иностранных дел Украины выпустило официальный комментарий по поводу подписания Договора между Македонией и Грецией.

Как сообщал 17 июня министр иностранных дел Греции Никос Кодзиас и его македонский коллега Никола Димитров подписали соглашение о переименовании Македонии на Республику Северная Македония. В свою очередь в украинском дипломатическом ведомстве отметили положительном значении соглашения в вопросе региональной и континентальной безопасности.

"Подписание этого документа будет помогать укреплению безопасности, созданию климата взаимного доверия и партнерства не только в Балканском регионе, но и на всем Европейском континенте", - подчеркнули в комментарии.

Примечательно, что в Европейском союзе соглашение о переименовании Македонии уже поздравили.

"Укрепление греко-македонских отношений является важным для Украины, учитывая традиционно дружеские отношения нашего государства с Македонией и Грецией, а также общие внешнеполитические приоритеты наших двух государств - европейской и евроатлантической интеграции", - подытожили в комментарии МИД.

Переговоры о переименовании Македонии активизировались в декабре 2015 года. 12 июня 2018 премьер-министр Македонии Петра Заев сообщил, что новой конституционным названием Республики Македония станет "Северная Македония". По его словам, название согласовано с Грецией, которая возражала против нынешнего наименования республики.

Сводка.нет - Новости Украины и Мира