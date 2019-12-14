Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков в эфире "Свободы слова Савика Шустера" на канале "Украина" 13 декабря показал фото женщины, которая, по версии следствия, могла привести в действие взрывное устройство во время убийства журналиста Павла Шеремета.

По словам Авакова, преступление было "сверхпродуманным и сверхточным".

"Я сейчас вам покажу маленькую фотографию. Вчера [на брифинге] мы об этом не говорили. Эта девушка в парике, специальных очках. Потом она выходит из другого места в другой одежде – это тот человек, который нажимал на кнопку. Мы имеем гипотезы, кто этот человек, но мы не знаем точно", – сказал министр. Расследование убийства журналиста Павла Шеремета еще не завершено, у следствия нет ответов на ряд вопросов по этому производству. Об этом также сказал министр внутренних дел Украины Арсен Аваков. "Очень важно: следствие не завершено. Мы не остановили следствие и не сделали всех выводов. У нас нет ответов на целый ряд вопросов. Мы еще их получаем. У нас нет полных ответов об инициаторах дела. Это отдельный серьезный разговор. Потому что инициаторы этого дела, помимо исполнителей, – видимо, это будут отдельные серьезные выводы нашего расследования", – подчеркнул министр. "Не верю ни единому слову Авакова. Очень сомневаюсь, что эти люди убивали Павла Шеремета. Может, кого-то и убивали, но скорее только, не Шеремета. Не верю, что задержанных посадят. Думаю, дело развалится. Не исключено, что коррумпированные украинские суды не станут прислушиваться к злым фак-там следствия. Не верю даже в то, что цель покушения на Павла - это «дестабилизация ситуации в Украине». Шеремет был известным человеком и классным журналистом, но совершенно точно не общественно детонирующей персоной. Во что я верю? В то, что это плохо срежиссированное фуфло. Для показа в прямом эфире. Верю, что сегодня примерно 100 дней работы министра внутренних дел. Что сделано за это время? Остановлена нелегальная добыча янтаря? Нет. В школах перестали торговать наркотой? Нет. В стране стало меньше «активистов»? Нет. Полиция перестала крышевать игровые салоны? Тоже нет. Зато Нацгвардия усиленно вооружается. У неё на вооружении есть даже тяжелое вооружение. Она обеспечена лучше, чем армия. МВД закупает вертолеты и катера за кредитные деньги, вгоняя Украину в долги. Зачем? По квоте Авакова назначены несколько министров. Он пилит бюджет, управляет «Укрзализныцей» участвует в дележе полномочий в ГБР и Бюро финансовых расследований. Полиция сливает дела на сотни миллиардов гривен! Наконец, Аваков продолжает тесно сотрудничать с праворадикалами. Эти люди создавали «коридор позора» президенту Зеленскому, но в то же время подставляли себя под «я не лох». Нацкорпус и МВД - братья-близнецы. Ещё я верю, что Аваков - один из акционеров АО «Зеленский». А сейчас Аваков демонстрирует свою нужность и важность. Верю, что главное в этой пресс-конференции - это появление на ней Владимира Зеленского. Красивый пиар -ход. Как же, преЗелдент достигает прогресса в расследовании убийства Шеремета. Порошенко не смог, а Зеленский смог. Вопрос: от чего отвлекают наше внимание? Может, от провальной судебной реформы и распродажи земли? От закона об особом режиме самоуправления Донбасса? Вопрос: для чего используют это событие? Может, Аваков станет премьером? Зеленский подрастёт в рейтинге? Рекомендую не развешивать уши и смотреть не на слова, а на действия." - Заявил политический аналитик Сергей Лямец. "Думаю, большинство украинцев уже догадалось, чем сейчас занимается глава МВД Аваков в рамках договоренностей с Москвой. А именно - "зачисткой" добровольцев и активных бывших "атошников" (не контролируемых МВД или СБУ), которые могли бы помешать выполнению Минских соглашений.

Порошенко в политическом плане прикрывает "зраду" Зеленского, рассказывая о том, что в Париже никто не перешел "красные линии". Аваков -выполняет более "грязную" работу, начав арестовывать добровольцев. На самом деле Аваков выполняет одну из важных для Москвы пиар-задач: показывает Донбассу, что в Украине нет больше "разгула радикальных патриотов". И можно возвращаться в Украину. Думаю, все понимают, начиная с 2014 года Аваков умышленно показывал этот "разгул" тоже в угоду Москве. И на Майдане, и на Донбассе. Это на тему наших политиков, которые не подыгрывали Кремлю в начале войны.Или просто так не выполняли Минские соглашения. Собственно, именно благодаря поддержке Москвы Аваков и остался в Кабмине. Ну, а для "прикрытия" он имитирует, с согласия Кремля, антироссийскость в виде фейков про Лаврова или Суркова. Или "наездов" на российского спикера Володина. Мораль этот басни такова. Все в Украине всегда шло и идет по российскому сценарию. Главное - чтобы украинцы верили при этом в "ногу Сороса" или "ухо Байдена". Или - в Голобородько из народа." - Заявил политический аналитик Дмитрий Корнейчук. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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