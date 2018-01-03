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Российский "Альфа-Банк" отказался обслуживать оборонные предприятия РФ в связи с санкциями
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03.01.2018 19:53
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Первый зампред совета директоров "Альфа-Банка" Олег Сысуев заявил,
что банк хочет "максимально сократить риски" связанные с работой с
предприятиями оборонного комплекса. Офис "Альфа-Банка" в Москве
Фото: wikipedia.org Сысуев отметил, что предприятия российского
оборонного комплекса составляли значительную часть кредитного
портфеля "Альфа-Банка"."Это не значит, что мы разом
порвали с ними отношения. Мы стараемся максимально
сократить риски", – уточнил он.Экономист Андрей Нечаев
в эфире "Эха Москвы" высказал мнение, что отказ "Альфа-Банка"
от обслуживания российских оборонных предприятий
не окажет на него существенного влияния."Уйдет какая-то
часть активов и пассивов, но вряд ли для
"Альфа-Банка" оборонные предприятия играли ключевую роль
в обороте", – пояснил он.Эксперт отметил, что потеря
хороших клиентов является тревожной новостью, однако банк
вряд ли отказался работать с предприятиями минобороны РФ
по собственной инициативе."В основном оборонные предприятия
работают с государственными банками,
и вряд ли банки по собственной воле могут
перестать их обслуживать. Но и в минфине, и в
минобороны, и в Центробанке обсуждался вопрос, чтобы выделить
целевой банк для обслуживания именно предприятий ВПК.
Претендовал на это банк "Российская финансовая
корпорация", – подытожил он."Альфа-Банк" – крупнейший
частный банк в России. По данным рейтинга РБК, он находится на
46 месте между всех компаний РФ по выручке (275 млрд руб.).
Головной офис банка находится в Москве.Банк входит в частную
инвестиционную холдинговую компанию ABH Holdings SA (ABHH) со
штаб-квартирой в Люксембурге. Холдинговая компания имеет
инвестиции в ряде банковских групп на территории стран СНГ и
Европы. Владельцами ABHH выступают Михаил Фридман 32,86%,
Герман Хан – 20,97% (оба – граждане Израиля), Алексей
Кузмичев – 16,32%, Петр Авен – 12,40%, Андрей
Косогов – 3,67% (все трое – граждане РФ).В июле 2017 года
Конгресс США поддержал законопроект о новых санкциях в
отношении России, Ирана и КНДР. 2 августа документ
подписал президент США Дональд Трамп.
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