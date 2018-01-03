Первый зампред совета директоров "Альфа-Банка" Олег Сысуев заявил, что банк хочет "максимально сократить риски" связанные с работой с предприятиями оборонного комплекса. Офис "Альфа-Банка" в Москве Фото: wikipedia.org Сысуев отметил, что предприятия российского оборонного комплекса составляли значительную часть кредитного портфеля "Альфа-Банка"."Это не значит, что мы разом порвали с ними отношения. Мы стараемся максимально сократить риски", – уточнил он.Экономист Андрей Нечаев в эфире "Эха Москвы" высказал мнение, что отказ "Альфа-Банка" от обслуживания российских оборонных предприятий не окажет на него существенного влияния."Уйдет какая-то часть активов и пассивов, но вряд ли для "Альфа-Банка" оборонные предприятия играли ключевую роль в обороте", – пояснил он.Эксперт отметил, что потеря хороших клиентов является тревожной новостью, однако банк вряд ли отказался работать с предприятиями минобороны РФ по собственной инициативе."В основном оборонные предприятия работают с государственными банками, и вряд ли банки по собственной воле могут перестать их обслуживать. Но и в минфине, и в минобороны, и в Центробанке обсуждался вопрос, чтобы выделить целевой банк для обслуживания именно предприятий ВПК. Претендовал на это банк "Российская финансовая корпорация", – подытожил он."Альфа-Банк" – крупнейший частный банк в России. По данным рейтинга РБК, он находится на 46 месте между всех компаний РФ по выручке (275 млрд руб.). Головной офис банка находится в Москве.Банк входит в частную инвестиционную холдинговую компанию ABH Holdings SA (ABHH) со штаб-квартирой в Люксембурге. Холдинговая компания имеет инвестиции в ряде банковских групп на территории стран СНГ и Европы. Владельцами ABHH выступают Михаил Фридман 32,86%, Герман Хан – 20,97% (оба – граждане Израиля), Алексей Кузмичев – 16,32%, Петр Авен – 12,40%, Андрей Косогов – 3,67% (все трое – граждане РФ).В июле 2017 года Конгресс США поддержал законопроект о новых санкциях в отношении России, Ирана и КНДР. 2 августа документ подписал президент США Дональд Трамп. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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