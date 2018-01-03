Бутылка украшена кожей с сиденья гоночного автомобиля 1912 года, который участвовал в ралли Монте-Карло

Неизвестный украл бутылку водки Russo Baltique, которая является единственной в своем роде и стоит 8 миллионов крон (1,1 миллиона евро), сообщает The Local .

Высокая стоимость объясняется отчасти тремя килограммами золота и тремя килограммами серебра, используемыми для изготовления бутылки.

Бутылка также украшена кожей с сиденья гоночного автомобиля 1912 года, который участвовал в ралли Монте-Карло.

Владелец бара заявил, что похитители имели ключ или скопировали ключ, с помощью которого разблокировали входную дверь. Преступники зашли в бар и разбили двери в музей водки в подвале. Тогда они забрали только эту бутылку, хотя в коллекции их было 1200 штук.