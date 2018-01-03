|Из бара в Копенгагене украли бутылку водки стоимостью 1100000 евро
|03.01.2018 19:53
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Бутылка украшена кожей с сиденья гоночного автомобиля 1912 года, который участвовал в ралли Монте-КарлоВ столице Дании Копенгагене похитили бутылку водки стоимостью более миллиона евро. Она находилась в коллекции владельца заведения Café 33 в районе Вестербро.
Фото: Brian Ingberg/Polfoto/Ritzau
Неизвестный украл бутылку водки Russo Baltique, которая является единственной в своем роде и стоит 8 миллионов крон (1,1 миллиона евро), сообщает The Local.
Высокая стоимость объясняется отчасти тремя килограммами золота и тремя килограммами серебра, используемыми для изготовления бутылки.
Бутылка также украшена кожей с сиденья гоночного автомобиля 1912 года, который участвовал в ралли Монте-Карло.
Владелец бара заявил, что похитители имели ключ или скопировали ключ, с помощью которого разблокировали входную дверь. Преступники зашли в бар и разбили двери в музей водки в подвале. Тогда они забрали только эту бутылку, хотя в коллекции их было 1200 штук.
Напомним, что в центральной Германии воры угнали прицеп грузового автомобиля с 20 тоннами шоколадной пасты "Нутелла" и яйцами "Kinder Сюрприз".