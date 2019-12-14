|Во Львове началась Рождественская ярмарка
|14.12.2019 11:00
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Об этом сообщила пресс-служба городского совета.
"С сегодняшнего дня и до 19 января в центре Львова традиционно будет работать Рождественская ярмарка. Деревянные домики, сконструированные по образцу ярмарков крупнейших европейских столиц, дополнят ансамбль исторической части города и создадут уютную атмосферу праздника. Как и каждый год, ярмарка раскинулся на проспекте Свободы и на площади Рынок", - говорится в сообщении.
В рамках ярмарки на площади Рынок разместился Художественный шар с Резиденцией Святого Николая внутри.
Как отметил заместитель городского головы по вопросам развития Андрей Москаленко, в этом году городской совет обращал особое внимание на безопасность работников и посетителей ярмарки. В частности, запрещено использовать газовые баллоны, проведено обязательное обучение по технике безопасности всех работников ярмарки, ларьки проверены на наличие противопожарных элементов и тому подобное.
Такие меры обусловлены прошлогодней трагедией, когда на ярмарке взорвался газовый баллон и возник пожар, вследствие которого погиб один из работников, пострадали еще несколько человек.
Организаторы ярмарки планируют провести Шествие звездарей и праздничный концерт с участием хоровой капеллы "Дударик" и оркестра.