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Зеленский возложил цветы к памятнику "Воинов Чернобыля"
14.12.2019 11:08
Заленский почтил память ликвидаторов Чернобыльской катастрофы
Сводка.нет - Новости Украины и Мира
Теги:
общество
события
украина
чернобыльской
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