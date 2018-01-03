Глава МИД ФРГ заявил о необходимости продолжать выполнение минских договоренностей

Министр иностранных дел Германии Зигмар Габриэль заявляет о необходимости выполнения минских договоренностей об урегулировании ситуации на востоке Украины, несмотря на тяжелую ситуацию в регионе.

"Мы оба убеждены в том, и есть много людей, которые также убеждены в этом, что, каким бы не был тяжелым прогресс, какой бы не была тяжелой борьба, но нужно продолжать выполнение минских договоренностей и помогать тому, чтобы все-таки было установлено настоящее перемирие, чтобы был установлен долгий мир и чтобы были восстановлены границы Украины", - сказал З.Габриэль на совместной пресс-конференции с главой МИД Украины Павлом Климкиным в среду в Киеве.