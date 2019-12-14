Об этом сообщил директор Национального научного центра "Институт аграрной экономики" (ИАЭ) Юрий Лупенко, сообщает пресс-служба ИАЭ.

"В среднем по Украине стоимость новогоднего стола-2020 для украинской семьи из четырех человек увеличится по сравнению со стоимостью новогоднего стола-2019 только на 5,6% и составит 1620,70 грн", - говорится в сообщении.

По словам Лупенко, для оценки было взято новогоднее меню из блюд, которые являются традиционными для стола среднестатистической семьи: салаты, мясные и рыбные продукты, овощи, фрукты, хлебобулочные и кондитерские изделия, напитки и т.п.

Так, 3 кг салата "Оливье" традиционной рецептуры обойдется в 140 грн. Это на 7,9% больше, чем было на праздновании Нового 2019 года. Самыми дорогими ингредиентами блюда является колбаса - 58,50 грн за 0,5 кг; 0,5 кг зеленого горошка - 27 грн; 6 яиц - 13,39 грн и 180 г майонеза - 10,80 грн. Еще в 30,40 грн обойдутся лук, морковь, картофель и соленые огурцы.

Немного дешевле будет стоить 1,5 кг салата "Сельдь под шубой" - 120,22 грн. Это только на 1,6% больше, чем «шуба» обходилась украинцам в прошлом году. Большую часть стоимости составит филе сельди - 100 грн за 0,5 кг. Майонез - 10,80 грн, морковь около 1,8 грн, свёкла - 2,21 грн, лук - 1,55 грн, картофель - 3,87 грн.

Традиционные для украинского стола сельдь весом 0,5 кг обойдется в 100 грн, 300 грамм твердого сыра - 60 грн и 200-граммовая связка масла сливочного - 34 грн.

Также не намного увеличатся расходы и на мясные продукты - полкило нарезки из сырокопченой колбасы "Салями" и подчревны копченой обойдутся, в среднем по 80 грн, биток из свинины свежий - 82,50 грн. За 1 кг куриного свежего филе придется заплатить в среднем 120 грн. В общей сложности стоимость 2,5 кг мясных продуктов на новогоднем столе составит 362,50 грн.

По информации эксперта, стоимость овощей на новогоднем столе составит, в среднем, 181,71 грн. Картофель весом 2 кг будет стоить в этом году 27,62 грн, 1 кг грибов - 49 грн, полкило перца сладкого - 52,50 грн, 0,5 кг огурцы свежие - 19,67 грн, 1 кг свежих помидоров - 32,92 грн.

Стоимость фруктов на праздничном столе составит порядка 93 грн. За 2 кг мандаринов заплатим 60 грн, а 1 кг бананов обойдется в среднем в 25 грн, 200 граммов лимонов - 8 грн.

Батон белого хлеба обойдется в 22,57 грн, а шоколадные конфеты - 170 грн за 1 кг. Бутылка шампанского "Артемовское" будет стоить 100 грн. В полтора раза больше - 160 грн - придется заплатить за пол-литровую бутылку коньяка "Шабо" 5-летней выдержки.

Безалкогольные напитки обойдутся в 76,60 грн - за 2 л сока "Садочок" нужно заплатить 38,30 грн, и за полторалитровую бутылку воды "Моршинская" - 11,30 грн, а также за большую двухлитровую бутылку сладкой воды "Живчик" - 27 грн.

Семьям, имеющим возможность покупать деликатесы, придется дополнительно заплатить около 470 грн. Баночка красной икры весом 120 г обойдется в 250 грн, а 200 г красной рыбы - в 220 грн.

Поэтому, стоимость новогоднего стола с деликатесами повысится до 2090,70 грн.

По информации Лупенко, стоимость бюджетного варианта новогоднего стола в Киеве составит 1784 грн, что на 8,3% больше стоимости новогоднего стола 2019 года. Стол с деликатесами обойдется жителям столицы в 2294 грн.

Как сообщал Укринформ, по информации Института аграрной экономики, стоимость новогоднего стола в 2019 году для украинской семьи из 4 человек составляла в среднем 1535 грн, что на 20% больше стоимости новогоднего стола в 2018 году.

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