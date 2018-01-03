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Прокуратура Крыма подозревает двух граждан Украины в создании антиукраинских видеоматериалов по заказу спецслужб России
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03.01.2018 20:01
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В качестве студии для съемок антиукраинских видеосюжетов
подозреваемые использовали частный дом в Киеве, заявили в
прокуратуре Автономной Республики Крым. По данным правоохранителей,
ролики были направлены на дискредитацию Украины и формирование
нужного России общественного мнения между крымчан. Этот материал
можно прочитать и на украинском языке 3 января правоохранители
провели обыск по месту жительства подозреваемых ark.gp.gov.ua
"Прокуратурой Автономной Республики Крым осуществляется
процессуальное руководство в уголовном производстве, начатом 29 мая
2017 года, по факту подготовки, развязывания и ведения
информационной агрессии с помощью общедоступных и
социально-ориентированных ресурсов сети интернет, направленной на
дискредитацию Украины и формирование нужного Российской Федерации
общественного мнения, в том числе у жителей временно оккупированной
территории полуострова Крым и материковой части Украины", –
сказано в сообщении.В ходе досудебного расследования установлено,
что двое граждан Украины "создавали по заказу российских структур
антиукраинские видеоматериалы, которые впоследствии размещались на
канале популярного видеохостинга и транслировались российскими
СМИ".Подготовленные подозреваемыми материалы были "направлены на
поддержку деятельности террористических организаций, придание
легитимности действиям государства-оккупанта, а также на совершение
насильственных действий по изменению государственного устройства
Украины".Отмечается, что подозреваемые периодически выезжали в
Россию, где получали инструкции и наличные средства за проделанную
работу.3 января работники прокуратуры вместе с сотрудниками Службы
безопасности Украины провели обыски по месту жительства указанных
лиц.В качестве студии для съемок и монтажа видеосюжетов
подозреваемые использовали частный дом в Киеве.Россия аннексировала
Крым после незаконного "референдума" 16 марта 2014 года.
Присоединение полуострова к РФ не признается Украиной и
большинством стран мира. В данный момент между материковой
Украиной и Крымом действует контрольно-пропускной режим, а Киев
де-факто не контролирует полуостров.
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