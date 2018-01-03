В качестве студии для съемок антиукраинских видеосюжетов подозреваемые использовали частный дом в Киеве, заявили в прокуратуре Автономной Республики Крым. По данным правоохранителей, ролики были направлены на дискредитацию Украины и формирование нужного России общественного мнения между крымчан. Этот материал можно прочитать и на украинском языке 3 января правоохранители провели обыск по месту жительства подозреваемых ark.gp.gov.ua "Прокуратурой Автономной Республики Крым осуществляется процессуальное руководство в уголовном производстве, начатом 29 мая 2017 года, по факту подготовки, развязывания и ведения информационной агрессии с помощью общедоступных и социально-ориентированных ресурсов сети интернет, направленной на дискредитацию Украины и формирование нужного Российской Федерации общественного мнения, в том числе у жителей временно оккупированной территории полуострова Крым и материковой части Украины", – сказано в сообщении.В ходе досудебного расследования установлено, что двое граждан Украины "создавали по заказу российских структур антиукраинские видеоматериалы, которые впоследствии размещались на канале популярного видеохостинга и транслировались российскими СМИ".Подготовленные подозреваемыми материалы были "направлены на поддержку деятельности террористических организаций, придание легитимности действиям государства-оккупанта, а также на совершение насильственных действий по изменению государственного устройства Украины".Отмечается, что подозреваемые периодически выезжали в Россию, где получали инструкции и наличные средства за проделанную работу.3 января работники прокуратуры вместе с сотрудниками Службы безопасности Украины провели обыски по месту жительства указанных лиц.В качестве студии для съемок и монтажа видеосюжетов подозреваемые использовали частный дом в Киеве.Россия аннексировала Крым после незаконного "референдума" 16 марта 2014 года. Присоединение полуострова к РФ не признается Украиной и большинством стран мира. В данный момент между материковой Украиной и Крымом действует контрольно-пропускной режим, а Киев де-факто не контролирует полуостров. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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