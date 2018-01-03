|Высокопоставленного налоговика на Харьковщине поймали на взятке в 250 тыс грн
|03.01.2018 20:01
|
Деньги требовали от предприятия за уменьшение штрафаПравоохранители в среду, 3-го января, задержали главного государственного ревизора-инспектора управления аудита ГУ ГФС Украины в Харьковской области во время получения взятки в размере 250 тысяч гривен.
Фото: depositphotos
Подозреваемое лицо требовало эти деньги от директора компании, занимающейся внешнеэкономической деятельностью, за уменьшение размера штрафных санкций по результатам плановой проверки, сообщает в Facebook пресс-секретарь генпрокурора Лариса Сарган.
На сайте ГУ ГФС Украины в Харьковской области указано, что должность главного государственного ревизора-инспектора отдела внутреннего аудита управления внутреннего аудита занимает Панасенко Ирина Александровна.
Напомним, что в Николаеве 28 декабря был задержан директор областного коммунального предприятия "Николаевский международный аэропорт" Михаил Галайко при попытке дать взятку председателю ОГА Алексей Савченко.
Поделитесь статьей с друзьями