Высокопоставленного налоговика на Харьковщине поймали на взятке в 250 тыс грн Деньги требовали от предприятия за уменьшение штрафа Правоохранители в среду, 3-го января, задержали главного государственного ревизора-инспектора управления аудита ГУ ГФС Украины в Харьковской области во время получения взятки в размере 250 тысяч гривен. Фото: depositphotos Подозреваемое лицо требовало эти деньги от директора компании, занимающейся внешнеэкономической деятельностью, за уменьшение размера штрафных санкций по результатам плановой проверки, сообщает в Facebook пресс-секретарь генпрокурора Лариса Сарган. На сайте ГУ ГФС Украины в Харьковской области указано, что должность главного государственного ревизора-инспектора отдела внутреннего аудита управления внутреннего аудита занимает Панасенко Ирина Александровна. Напомним, что в Николаеве 28 декабря был задержан директор областного коммунального предприятия "Николаевский международный аэропорт" Михаил Галайко при попытке дать взятку председателю ОГА Алексей Савченко. Суд арестовал директора Николаевского аэропорта

Директору НИИ, которого поймали на взятке в $500 тыс, назначили залог 3 млн грн Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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