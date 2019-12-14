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Только ПЦУ: Епифаний объявил об окончательно ликвидации УПЦ и УАПЦ
14.12.2019 12:39
Епифаний объявил об окончательной ликвидации УПЦ и УАПЦ
Сводка.нет - Новости Украины и Мира
Теги:
общество
события
украина
упц
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