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Только ПЦУ: Епифаний объявил об окончательно ликвидации УПЦ и УАПЦ
14.12.2019 12:39
Епифаний объявил об окончательной ликвидации УПЦ и УАПЦ Сводка.нет - Новости Украины и Мира
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