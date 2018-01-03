Главный редактор профильного ресурса G-News Сергей Горбачевский подготовил презентацию в формате видеоролика о развитии мобильной связи в Украине за период с 1992 по 2017 годы.

Материал охватывает ключевые события развития рынка: технологии и темпы их внедрения, появление новых игроков и брендов (а также их исчезновение). Видео включает карту покрытия сетью по состоянию на 2001 год как «Киевстаром», так и UMC (позже станет МТС, а следом — Vodafone), а также менее значимыми игроками.

Помимо массовых, упоминаются и другие важные, но менее заметные события, например, суббренд «Приватбанка» privat:mobile и начало долгого становления 3G в Украине.

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