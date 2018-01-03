По словам адвоката Виталия Мацелюха, он и его коллеги инициировали собственное расследование убийства Ирины Ноздровской с привлечением частных детективов. Адвокат: Виновными в убийстве Ноздровской могут быть не родственники Россошанского Фото: ЕРА По словам Мацелюха, он и его коллеги инициировали собственное расследование с привлечением частных детективов, и его предварительные выводы позволяют предположить, что виновными в убийстве Ноздровской могут быть не родственники Россошанского. "Несмотря на то, что их поведение во время рассмотрения дела по ДТП, в котором погибла Светлана (сестра Ноздровской Светлана Сапатинская. – ), иначе как нечеловеческим назвать нельзя, может оказаться, что они не причастны к убийству", – отметил адвокат. Он добавил, что пока не может прокомментировать эту ситуацию подробнее.1 января в реке в Вышгородском районе Киевской области нашли тело Ноздровской, которая пропала 29 декабря. В Нацполиции сообщили, что Ноздровская умерла от множественных колото-резаных ран.По информации депутата Верховной Рады Мустафы Найема, следствие сейчас отрабатывает три основные версии: убийство в связи с делом о ДТП с участием Россошанского, племянника бывшего председателя Вышгородского райсуда, убийство на профессиональной почве и бытовой конфликт.Ноздровская вела дело о гибели своей сестры Светланы Сапатинской, которую в сентябре 2015 года сбил Россошанский. Ноздровская заявляла, что виновный в ДТП находился под воздействием наркотиков.В июне 2017 года Россошанского приговорили к семи годам лишения свободы. 27 декабря состоялось рассмотрение апелляционной жалобы, суд отказал адвокатам, которые просили освободить его, и отправил дело в первую инстанцию.Дочь Ноздровской Анастасия рассказала, что лежала в больнице с сотрясением мозга после того, как друг Россошанского ударил ее головой об машину.Сама Ноздровская заявляла о неоднократных угрозах со стороны родственников виновника ДТП. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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