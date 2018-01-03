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Может оказаться, что родственники Россошанского не причастны к убийству Ноздровской – адвокат
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03.01.2018 20:09
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По словам адвоката Виталия Мацелюха, он и его коллеги инициировали
собственное расследование убийства Ирины Ноздровской с привлечением
частных детективов. Адвокат: Виновными в убийстве Ноздровской могут
быть не родственники Россошанского Фото: ЕРА По словам Мацелюха, он
и его коллеги инициировали собственное расследование с привлечением
частных детективов, и его предварительные выводы позволяют
предположить, что виновными в убийстве Ноздровской могут быть не
родственники Россошанского. "Несмотря на то, что их поведение во
время рассмотрения дела по ДТП, в котором погибла Светлана
(сестра Ноздровской Светлана Сапатинская. – ), иначе
как нечеловеческим назвать нельзя, может оказаться, что они не
причастны к убийству", – отметил адвокат. Он добавил, что пока не
может прокомментировать эту ситуацию подробнее.1 января в реке в
Вышгородском районе Киевской области нашли тело Ноздровской,
которая пропала 29 декабря. В Нацполиции сообщили,
что Ноздровская умерла от множественных колото-резаных ран.По
информации депутата Верховной Рады Мустафы
Найема, следствие сейчас отрабатывает три основные
версии: убийство в связи с делом о ДТП с участием Россошанского,
племянника бывшего председателя Вышгородского райсуда, убийство на
профессиональной почве и бытовой конфликт.Ноздровская вела дело о
гибели своей сестры Светланы Сапатинской, которую в сентябре 2015
года сбил Россошанский. Ноздровская заявляла, что виновный в ДТП
находился под воздействием наркотиков.В июне 2017 года
Россошанского приговорили к семи годам лишения свободы. 27
декабря состоялось рассмотрение апелляционной жалобы, суд
отказал адвокатам, которые просили освободить его, и отправил
дело в первую инстанцию.Дочь Ноздровской Анастасия рассказала, что
лежала в больнице с сотрясением мозга после того, как друг
Россошанского ударил ее головой об машину.Сама Ноздровская
заявляла о неоднократных угрозах со стороны родственников виновника
ДТП.
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