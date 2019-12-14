Киевский городской совет планирует расширить границы Киева на 27,7 квадратных километров. Соответствующий проект землеустройства утвердили депутаты, сообщает пресс-служба Киевсовета.

Там отметили, что с 1989 пределы Киева не могли изменить, потому что в горсовете не было необходимых документов. Только в сентябре 2019 их удалось найти, следовательно чиновники смогли разработать новый проект.

Теперь территорию Киева хотят увеличить, получив 2771 га земель от области. В то же время город передаст Киевщине 55,4 га.

Сводка.нет - Новости Украины и Мира