Чемпион мира по версиям WBA и IBF Мурат Гассиев активно ведет подготовку к финальному бою суперсерии WBSS против украинца Александра Усика, пишет со ссылкой на .

Команда российского спортсмена опубликовала видео тренировки Гассиева в , где он демонстрирует силу своего удара.

Купить пропуск на конец WBSS можно по цене от 2000 до 150 000 рублей (по нынешнему курсу – от 800 до 61 000 гривен).

Усик и Гассиев сразятся 21 июля в Москве в спорткомплексе «Олимпийский». На кону будут стоять чемпионские пояса всех версий в тяжелом весе. Ранее Усик заявлял, что не хочет драться с Гассиевым в России, однако позже уточнил, что ему все равно, где побеждать.















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