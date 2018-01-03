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СБУ подтвердила задержание участника АТО в Москве
03.01.2018 20:09
СБУ подтвердила задержание участника АТО в Москве
Министерство иностранных дел Украины обратилось в МИД РФ с требованием подтвердить факт и разъяснить обстоятельства задержания Олега Негоды
Служба безопасности Украины подтвердила задержание участника антитеррористической операции Олега Негоды в Москве.
СБУ подтвердила задержание участника АТО в Москве Фото: ullica.ru

"Российские спецслужбы осуществили очередную антиукраинскую провокацию, незаконно задержав в Москве гражданина Украины, участника антитеррористической операции Олега Негоду, который ехал к своим родственникам", - сообщает сайт спецслужбы.

Неофициальная информация о том, что в Москве задержали гражданин Украины, участника антитеррористической операции Олега Негоду, появилась 2 января.

"Олег Александрович Негода, киевлянин, проходил службу в зоне проведения АТО в конце 2016-17 годов. В конце 2017 года уехал в город Саратов к сестре. Был задержан в Москве неизвестными 24-25 декабря. Сейчас место его пребывания неизвестно", - сообщило агентство УНН.

Министерство иностранных дел Украины обратилось в МИД РФ с требованием подтвердить факт и разъяснить обстоятельства задержания Олега Негоды.

Как известно, 27 декабря состоялся обмен удерживаемых лицУкраинская сторона получила 73 заложников, находившихся в плену на оккупированной части Донбасса.

 

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