ОБСЕ не контролирует ситуацию в ОРДЛО

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявляет, что Специальная мониторинговая задача ОБСЕ не имеет возможности контролировать ситуацию на неподконтрольной украинскому правительству части Донбасса (ОРДЛО – отдельные районы Донецкой и Луганской областей).

"Россия продолжает тактику контролируемой эскалации на Донбассе. Мы все это видим не только по обстрелам, но и по тому, что ОБСЕ не может реально контролировать, что происходит на оккупированной территории", - сказал П.Климкин на совместной пресс-конференции с министром иностранных дел Германии Зигмаром Габриэлем в среду в Киеве.

П.Климкин отметил, что признаком продолжения данной тактики является и выход РФ из состава Совместного центра по контролю и координации (СЦКК).