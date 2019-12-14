Погода, Новости, загрузка...
Выехал на встречку: в Ровенской области случилось смертельное ДТП
14.12.2019 13:35
В Ровенской области легковой автомобиль столкнулся с микроавтобусом: один человек погиб Сводка.нет - Новости Украины и Мира
 Поделитесь статьей с друзьями
 