В среду, 3 января, командующий Корпусом стражей исламской революции генерал Мухаммед Али Джафари сообщил, что антиправительственные акции в Иране завершились. Такое заявление он сделал в эфире иранского телевидения, передает Anadolu .

"Сегодня - день когда, прекратилась смута", - сказал командующий Корпусом стражей исламской революции.

Также он указал, что акции протеста с экономическими требованиями, которые стартовали в четверг, 28 декабря, в пятницу, 29 декабря, приобрели политический окрас.

"В пятницу и в последующие дни протесты превратились в очаги смуты и беспорядков. Противники революции и подстрекатели, причастные к акциям, задержаны", - добавил генерал.

Кроме того, Джафари обвинил в акциях Соединенные Штаты Америки, Израиль и Саудовскую Аравию.

Как сообщал MIGnews.com.ua, президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп заявил, что в подходящий момент Вашингтон предоставит народу Ирана мощную поддержку .

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