Социологи провели опрос, чтобы определить, какие проблемы существуют в 25 крупнейших странах мира, передает со ссылкой на .

Терроризм, безработица, коррупция и криминал - основные проблемы, которые беспокоят население. Это показали результаты международного опроса, проведенного компанией Ipsos MORI, одной из крупнейших британских организации по исследованию рынка, сообщает The Economist.

Самый высокий уровень беспокойства в мире провоцируют политики-популисты, утверждают эксперты.

В Великобритании и Америке 60% и 63% респондентов заявили, что их страна движется в неправильном направлении. В постоянно недовольной Франции эта цифра составляет 89%.

Наиболее убеждены в правильности избранного пути развития жители Китая - почти 90%. Также это единственная страна, где самой большой проблемой признали нравственный упадок - за него высказались 41% респондентов.

На 2 и 3 месте по уровню удовлетворения развитием страны - Саудовская Аравия и Индия. Причем, саудитов больше только беспокоит безработица (45%), а индийцев - терроризм (46%).

Население России раскололось практически пополам - около 50% считают, что страна идет в правильном направлении. Это больше, чем средний мировой уровень. Столько же - противоположного мнения - это меньше, чем по миру в целом. Больше только россиян беспокоит финансовая и политическая коррупция. По уровню удовлетворения правительственной линией страна заняла 7-е место.

Падение доходов россиян, которое продолжается в течение последних 36 месяцев, привело к обнищанию населения, которое можно сравнить с ситуацией 1990-х.

Сводка.нет - Новости Украины и Мира