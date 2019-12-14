Труп в лесу: в Одесской области в лесополосе нашли расчлененное тело - Новости Украины - Новини України - Сводка.нет
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Труп в лесу: в Одесской области в лесополосе нашли расчлененное тело
14.12.2019 14:13
В Одесской области в лесополосе нашли расчлененный труп
Сводка.нет - Новости Украины и Мира
Теги:
происшествия
события
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