Оружие США будет использоваться Украиной для реагирования на провокации, но не для повышения температуры конфликта

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявляет, что оружие, которое США предоставит Украине, будет использоваться только в случае провокаций со стороны незаконных вооруженных формирований, но не для эскалации конфликта на востоке Украины.

"Речь идет об оружии оборонного характера. Это оружие может и будет использоваться в случае провокаций со стороны России и поддерживаемых ей террористов и, как вы понимаете, оно не будет использоваться в атакующих действиях, следовательно оно не может использоваться как аргумент, который будет помогать повышению температуры конфликта", - сказал П.Климкин на совместной пресс-конференции с министром иностранных дел Германии Зигмаром Габриэлем в среду в Киеве.