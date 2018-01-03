Начну с печальной новости: Министерство юстиции, возглавляемое подонком из «Народного фронта» Павликом Петренко, уволило честного патриота из Львова Ярослава Жукровского.

Сфабриковали против него левое дело и вышвырнули на холодную, с…ка, и к тому же мокрую улицу. Якобы за превышение служебных полномочий. Трудился Ярослав начальником главного территориального управления юстиции в самой расово правильной области Украины – Львовской. И знаете, в чем его обвиняют? В том, что во время приема на работу требовал назвать дату рождения вождя нации Степана Бандеры, а также спеть песню суровых бойцов УПА «Лента за лентою набои подавай». Уроды, млять. За что стоял майдан?

Все знают, что Бандера родился 1 января, поскольку именно в этот день настоящие люди не похмеляются, а, наоборот, ходят с факелами по центральным улицам городов и некоторых сел. В новом году тоже ходили. Правда, название для марша придумали откровенно педофилическое – «За детей». В чем смысл? Непонятно. А хороших новостей много. Прежде только, резко вырос экспорт украинских елочных игрушек в страны Европейского Союза. Нидерланды нарастили темпы покупок стеклянных зайчиков и шариков почти в два раза. Пытаются, гниды голландские, откупиться за кидок с референдумом. Укурки проголосовали против нашей исторической евроассоциации, но их нагнули старшие товарищи из Вашингтона. Теперь покупают наши шарики.

Следующая хорошая новость – начинается сезон исконно национальных праздников. Не всякие там «оливье» и «иронии судьбы», а настоящие, европейские праздники, рожденные в горниле революции резко вставшего достоинства. Про «свято» кружевных трусов, ставшее брендом евромайдана и личным девизом афганского кормчего Мустафы Найема, многие в курсе. А вот с днем кастрюль на голове не многие разобрались. Все из-за гибридной информационной войны, которую ведут агенты ФСБ в Украине. В первую очередь подонок Саакашвили. Российские СМИ часто публикуют фотографии патриотов с разнообразными предметами кухонной утвари на голове. Им это кажется смешным. Якобы привычка активистов и волонтеров носить на голове дуршлаги и чайники свидетельствует о дебилизме. На самом деле это не совсем так. История надевания кастрюль трагична, но прекрасна. 16 января 2014 года преступная Верховная Рада, нашпигованная агентами Кремля и группировкой диктатора Янковича, приняла страшные диктаторские законы. С этого, собственно говоря, и началось мощное восстание с предметами кухонной утвари на головах. Мерзавцы с мандатами запретили патриотам носить каски и украшать свои лица балаклавами. В знак протеста все надели на головы кастрюли. Вот так началась исконно национальная традиция ходить с дуршлагами на головах. И стар, и млад вышли в таком виде на майдан, вызвав больной ажиотаж кремлевских СМИ. А что было делать, если устанавливалась настоящая диктатура?! Запрещалось передвигаться колонной в составе пяти машин, распространять призывы к насилию в СМИ и захватывать административные здания. Режим сатрапа явно хотел удушить зарождающийся дух свободы. И кастрюли на головах стали актом гражданского неповиновения.

Уже после победы достоинства все депутаты, голосовавшие за «диктаторские законы», были объявлены врагами нации. За ними охотились активисты и кидали в мусорные бачки. Надо же было додуматься запретить захватывать админздания! Благодаря этому мы получили долгожданный безвиз. Да, сгорел захваченный Дом профсоюзов. Но ведь это сущие мелочи.

Память о тех героических событиях до сих пор жива в горячих одноклапанных сердцах миллионов патриотов. Да, некоторые агенты ФСБ утверждают, что на самом деле все диктаторские законы были реализованы после европейской революции. Действительно, грузинам нельзя захватывать административные здания. Когда кучка приспешников Саакашвили пыталась штурмовать Октябрьский дворец, все патриоты орали про провокацию и в один голос требовали посадить организаторов этого варварского действа. Но ведь сегодня совсем другая политическая ситуация.

Тогда здания захватывали настоящие патриоты и революционеры. Все хорошо помнят, как в киевскую мэрию зашла «сотня Нарнии». Чудесные были ребята. В первый же день они нашли на втором этаже дверь в сказочную страну, которая открывалась после третьего косяка. Потом что-то произошло с замком, и пришлось перейти на другие, более сильнодействующие вещества. Зато они до августа продержались. Настоящие бойцы. Герои духа. Понятно, что зрелище захвата Октябрьского дворца приспешниками экс-президента Грузии аж никак не связано с истинными национальными ценностями. И потом, никто из них не надел кастрюли. Сразу видно: «михомайдан» является жалкой китайской подделкой, не имеющей лицензии Госдепа.

Понятное дело, что после вторжения танков Путина в города и села европейской Украины пришлось ужесточить «диктаторские законы 16 января». Сначала под давлением волонтеров в кастрюлях их вообще отменили, а потом потихоньку ужесточили. Но все делалось исключительно с учетом выводов Венецианской комиссии. Ее у нас еще называют «венецианкой», следовательно часто путают со штукатуркой. На самом деле в комиссию входят какие-то наркоманы, которые проводят экспертизу наркотических средств. Во всяком случае, складывается именно такое чувство. Но не важно. Вернемся к сути.

Теперь можно спокойно сесть за распространение сепаратистских постов про «Иронию судьбы» и выступление троещинской группы «Грибы» на российском «Голубом огоньке». СМИ, которые сомневаются в исключительной расовой чистоте нации, либо закрываются, либо блокируются умышленно обученными патриотами. То же происходит с сайтами. Любая акция против избранного в одном единственном туре (акте) президента расценивается как реализация подрывного плана Путина по дестабилизации ситуации в стране.

Национальная комиссия по телевидению и радиовещанию во имя памяти по кастрюлям запрещает практически все фильмы, выпущенные в РФ. И это совершенно правильно, поскольку они разлагают неокрепшие мозги подрастающего поколения. СБУ решает, какие артисты могут гастролировать на территории нации, а какие должны быть безотлагательно депортированы. Вполне демократичная, на мой взгляд, норма. Вражеские поисковики и социальные сети запрещены указом президента. На самом деле, это не диктатура, а демократия. Разве может человек, носящий кастрюлю на голове, пользоваться «Яндексом-пробки» и сидеть в «ВК»? Нет, конечно.

За георгиевскую ленточку либо штраф, либо тюрьма. За советскую символику – штраф и та же самая тюрьма. Разве можно сравнивать диктаторские законы 16 января с нынешней демократией? Конечно же, нет. Поэтому в этот день надо всем показать сплоченность нации перед лицом вторжения РФ и демонстративно надеть кастрюли. Так мы продемонстрируем агрессору готовность сражаться до последнего грузина.

Сводка.нет - Новости Украины и Мира