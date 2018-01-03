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Миротворческая миссия ООН должна быть вооружена и пребывать на всей оккупированной территории Донбасса
03.01.2018 20:15

Миротворческая задача ООН должна быть вооружена и быть на всей оккупированной территории Донбасса

Миротворческая миссия ООН должна быть вооружена и пребывать на всей оккупированной территории Донбасса

Министр иностранных дел Германии Зигмар Габриэль заявляет, что мандат миротворческой миссии ООН на Донбассе должен распространяться на всю неподконтрольную украинскому правительству территорию, а ее участники должны быть вооружены.

"Должна быть вооруженная и сильная миротворческая задача ООН, которая должна быть на оккупированной территории, а не охранять только, в виде малочисленной группы, представителей ОБСЕ", - сказал З.Габриэль на совместной пресс-конференции с министром иностранных дел Украины Павлом Климкиным в среду в Киеве.

Сводка.нет - Новости Украины и Мира
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