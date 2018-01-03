Миротворческая задача ООН должна быть вооружена и быть на всей оккупированной территории Донбасса

Министр иностранных дел Германии Зигмар Габриэль заявляет, что мандат миротворческой миссии ООН на Донбассе должен распространяться на всю неподконтрольную украинскому правительству территорию, а ее участники должны быть вооружены.

"Должна быть вооруженная и сильная миротворческая задача ООН, которая должна быть на оккупированной территории, а не охранять только, в виде малочисленной группы, представителей ОБСЕ", - сказал З.Габриэль на совместной пресс-конференции с министром иностранных дел Украины Павлом Климкиным в среду в Киеве.