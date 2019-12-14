Украина пока не планирует выплачивать пенсии людям, проживающим на оккупированной части Донбасса. Об этом заявил глава Верховной Рады Дмитрий Разумков в эфире программы “Право на владу“.

Я думаю, что сейчас даже нет технической возможности отправить туда деньги. То есть отправить деньги туда возможность, пожалуй, есть, но это не тот путь, который поможет гражданам страны, которые принудительно там находятся, — сказал Разумков.

По словам спикера, для законопроекта по пенсиям для людей, которые живут на неподконтрольных Украине территориях Донбасса, сейчас не время. Я надеюсь, мы сможем сделать так, что будем выплачивать пенсии гражданам Украины, которые живут на территории свободной Украины, — сказал он.





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