Для космонавтов, находящихся за пределами родной планеты, Земля всегда будет предметом пристального внимания. 2017 год подарил много хороших фото с видом из космоса на Землю: от ураганов и вулканов, до удивительных закатов.

Ураган Хосе над Карибским морем

Фото сделано 6 сентября. Оно показывает массивную систему штормов Хосе, которая показала свою силу над Карибами.

Огни городов северо-запада США

На изображении представлен наиболее густонаселенный регион США, снимок вместил в себя Нью-Йорк, Ньюарк, Нью-Джерси и Филадельфию.

Шахматная доска в штате Айдахо

В долине реки Прист на севере штата Айдахо из космоса видна огромная шахматная доска. Белые квадраты — это снег, который лежит на вырубленной от лесов территории.

Испарительные пруды в штате Юта

Штучные водоемы используются для испарения лишнего мусора из калийных удобрений.

Вулканическое поле Мейдоб в Судане

В западном Судане, на территории около 5000 кв. километров уже более 6 млн. лет существует вулканическое поле, состоящее из кратеров, лавовых куполов и шлаковых конусов, а также многочиследнных отверстий на поверхности.

Огни Западной Европы

Север Франции, Британия и страны Бенилюкса в одном ночном кадре.

Восход Солнца над Филиппинским морем

Облака над горизонтом напоминают горный хребет. Разные цвета показывают различные слои атмосферы.

Вулкан Этна на Сицилии

Во время извержения вулкана Этна, пар и пыль вырываются в небо над итальянским островом.

Лиман Бетсибока на Мадагаскаре

Лиман напоминает всем о тяжелых последствиях вырубки лесов. В красный цвет вода окрашивается после прохождения через местные грунты.

Большой остров, Гавайи

Окруженный голубой водой, Большой остров архипелага Гавайи предлагает глазу в космосе зеленое убежище, с белой горной вершиной, Мауна-Кеа (4205 над уровнем моря), считается, что это самая высокая гора на планете, если вести подсчет от основания (которое глубоко под водой) к вершине.

Неаполь и Везувий ночью

Городские огни одного из крупнейших городов Италии ярко светятся и заметны даже с Международной космической станции. Круглое большое темное пятно — вулкан Везувий.

Атолл на Сейшельских островах

Вид из космоса на голубые воды атолла Космоледо, принадлежащему к архипелагу Сейшельских островов.

Намибийская пустыня

Необычный ракурс пустыни Намиб в южной части Африки, самой древней прибрежней пустыне мира.

Лед на озере Алаколь в Казахстане

Гиганстские ледяные брилы запечатлены на поверхности озера Алаколь в Казахстане.

Мауна-Лоа, Гавайи

Снежная шапка на самом большом вулкане Земли (и вторым в Солнечной системе после Олимпа на Марсе). Его высота над уровнем моря составляет 4168 метров (так же, как и в случае Мауна-Кеа, высота от основания значительно больше, существуют и более высокие вулканы относительно уровня моря).

Северное сияние над Канадой

Северное сияние (Aurora Borealis) дат северной частью Канады светится зеленым.

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