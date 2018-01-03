Месть за Додона: Путин может решиться на «донбасский сценарий» в Молдове Скандал с лишением полномочий президента Молдовы Игоря Додона, являющегося одним из главных союзников России в регионе Причерноморья, может спровоцировать Владимира Путина на начало военных действий. Об этом в комментарии российской радиостанции «Эхо Москвы» заявил известный политолог Станислав Белковский, в качестве главной причины скандального смещения назвав открыто пророссийскую позицию Додона, информирует еizvestia.com. Политолог отметил, что поддержка Путина всегда оборачивается большими проблемами для президентов на постсоветском пространстве, при этом опасность начала ввода гибридных войск российской армии вероятна. Белковский отметил, что потеря важного союзника в лице Додона может спровоцировать Путина на силовой сценарий, подобно ситуации с Крымом и Донбассом, однако пока ситуация и конфликтность еще не достигли красной черты.



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