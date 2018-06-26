|Все только начинается - украинская автокефалия
|26.06.2018 12:19
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После визита делегации УПЦ на Фанар вновь актуализировался вопрос о том, какое же решение примет Патриарх Варфоломей в ответ на просьбу украинских властей о даровании автокефалии «Православной Церкви в Украине». Чтобы понять, что сделает или не сделает Константинополь, нужно понимать его мотивацию — цели, которые он преследует, и причины, которые им движут. Ниже предлагаются несколько вариантов мотивов Константинопольского Патриарха и вытекающих из них вариантов развития ситуации.
1-й вариант. Он не хочет открыто отказывать украинским властям
В силу своей дипломатичности Патриарх Варфоломей не мог ответить на постоянные обращения украинской власти прямым отказом. Поэтому пообещал рассмотреть вопрос в рамках своих возможностей — в общении с другими «сестринскими православными Церквями», отталкиваясь от позиции которых он и примет решение. Действительно, Фанар создал соответствующую комиссию, которая успела провести переговоры с несколькими предстоятелями Поместных Церквей.
Впрочем, ставка на церковную тему для властей относительно беспроигрышна, поскольку в случае неудачи всегда можно трансформировать завышенный уровень надежд электората в праведный гнев против «врагов», которых объявят виновными в срыве автокефального процесса.
2-й вариант. Константинопольский Патриархат открыто вступил в противостояние с РПЦ
Так объясняет причины поступков Патриарха Варфоломея глава Киевского патриархата. В недавнем интервью «Голосу Украины», Филарет заявил о том, что томос будет предоставлен «с вероятностью в 99%», потому что Константинополь желает продемонстрировать свое первенство в православном мире и нанести удар по Русской Православной Церкви. Как объяснил Филарет, в случае предоставления автокефалии «Украинской Церкви» РПЦ потеряет значительную часть своих приходов и перестанет быть самой крупной и влиятельной Церковью в Православии.
Прошлый собор закончился неудачей в силу того, что на нем отсутствовали четыре Патриархата. И хотя Константинополь убеждает, что это не сказалось на его статусе, все понимают, что это не так. Без присутствия всех Церквей на последующих собраниях они не будут иметь всеправославный статус. В этом контексте грубое вмешательство Константинополя в дела других Церквей окончательно похоронит дальнейшее межправославное взаимодействие на соборном уровне, что не в интересах Вселенского Патриархата.
3-й вариант. Константинополю сделали предложение, «от которого он не смог отказаться»
Имеется в виду то, что на Патриарха Варфоломея банально давят. Фанар стал точкой приложения разных политических сил, и то, в какую сторону он сдвинется, зависит от того, какая сила окажется более мощной. США, президент Турции Реджеп Эрдоган, Ватикан, Россия — у всех есть свой интерес.
4-й вариант. Константинополь просто хочет помочь
Допустим, что у греков действительно есть желание помочь с преодолением раскола. Но в этом случае было бы странно предоставлять канонический статус УПЦ КП и УАПЦ и создавать параллельную структуру по отношению к УПЦ. Поскольку это как раз законсервирует раскол и разъединит украинцев. Поэтому если Константинополь действительно просто хочет помочь, то он не будет предоставлять томос непризнанным структурам, поскольку негатив от такого шага, с церковной точки зрения, несоизмеримо больше любых плюсов.
В нем верующие УПЦ КП названы «братьями», что указывает на готовность к примирению и диалогу. Можно вспомнить, что в декабре 2017 года была создана специальная комиссия для диалога с Киевским патриархатом в ответ на «письмо Филарета» архиерейскому собору РПЦ. Таким образом, за Киевским патриархатом сейчас ответное решение — согласится ли он на диалог при посредничестве Патриарха Варфоломея, либо вернется к привычному курсу противостояния?
Александр Дрозд