После визита делегации УПЦ на Фанар вновь актуализировался вопрос о том, какое же решение примет Патриарх Варфоломей в ответ на просьбу украинских властей о даровании автокефалии «Православной Церкви в Украине». Чтобы понять, что сделает или не сделает Константинополь, нужно понимать его мотивацию — цели, которые он преследует, и причины, которые им движут. Ниже предлагаются несколько вариантов мотивов Константинопольского Патриарха и вытекающих из них вариантов развития ситуации.

1-й вариант. Он не хочет открыто отказывать украинским властям

В силу своей дипломатичности Патриарх Варфоломей не мог ответить на постоянные обращения украинской власти прямым отказом. Поэтому пообещал рассмотреть вопрос в рамках своих возможностей — в общении с другими «сестринскими православными Церквями», отталкиваясь от позиции которых он и примет решение. Действительно, Фанар создал соответствующую комиссию, которая успела провести переговоры с несколькими предстоятелями Поместных Церквей.

Приняв отсутствие отказа за согласие, власть президента запустила триумфальную информационную кампанию, в которой объявили вопрос «решенным». Можно предположить, что демонстрация такой уверенности является также одной из форм психологического давления на Фанар.

Впрочем, ставка на церковную тему для властей относительно беспроигрышна, поскольку в случае неудачи всегда можно трансформировать завышенный уровень надежд электората в праведный гнев против «врагов», которых объявят виновными в срыве автокефального процесса.

В этом варианте Константинополь попробует принять обтекаемое решение, которое хотя и не удовлетворит украинскую власть, но позволит хотя как-то сохранить ей лицо. Допустим, это будет открытая декларация желания предоставить автокефалию, но с определенными трудновыполнимыми условиями. Например, требованием объединения всех православных конфессий, включая УПЦ в полном составе.

2-й вариант. Константинопольский Патриархат открыто вступил в противостояние с РПЦ

Так объясняет причины поступков Патриарха Варфоломея глава Киевского патриархата. В недавнем интервью «Голосу Украины», Филарет заявил о том, что томос будет предоставлен «с вероятностью в 99%», потому что Константинополь желает продемонстрировать свое первенство в православном мире и нанести удар по Русской Православной Церкви. Как объяснил Филарет, в случае предоставления автокефалии «Украинской Церкви» РПЦ потеряет значительную часть своих приходов и перестанет быть самой крупной и влиятельной Церковью в Православии.

И вот здесь нужно вспомнить несколько факторов, которые могут поставить под сомнение такое объяснение. Дело в том, что для Константинополя все еще актуален Критский собор и его продолжение. Действующий соборный механизм координации Православных Церквей под началом Константинопольского патриарха — это сверхзадача для Фанара. И, конечно, Патриарх Варфоломей хотел бы, чтобы в нем принимали участие все Православные Церкви.

Прошлый собор закончился неудачей в силу того, что на нем отсутствовали четыре Патриархата. И хотя Константинополь убеждает, что это не сказалось на его статусе, все понимают, что это не так. Без присутствия всех Церквей на последующих собраниях они не будут иметь всеправославный статус. В этом контексте грубое вмешательство Константинополя в дела других Церквей окончательно похоронит дальнейшее межправославное взаимодействие на соборном уровне, что не в интересах Вселенского Патриархата.

Во-вторых, несмотря на все заверения Киевского патриархата в поддержке Поместных Церквей украинской автокефалии, это не соответствует действительности. Большинство Поместных Церквей либо скептически отнеслись, либо прямо выразили свое негативное отношение к инициативе украинских властей. Таким образом, делая резкие шаги в отношении Украины, Константинополь рискует закрепить линию раскола в Православии. Однако не факт, что его вообще поддержит какая-либо часть Церквей. «Сжигая мосты», Фанар рискует остаться в гордом одиночестве. Картина, в которой Патриарх Варфоломей отсекает РПЦ и ее «сателлитов», идя дальше вместе с «прогрессивным» большинством (включая УПЦ КП), является скорее сублимацией желаний самого Киевского патриархата, чем реальным объяснением поступков Константинополя.

3-й вариант. Константинополю сделали предложение, «от которого он не смог отказаться»

Имеется в виду то, что на Патриарха Варфоломея банально давят. Фанар стал точкой приложения разных политических сил, и то, в какую сторону он сдвинется, зависит от того, какая сила окажется более мощной. США, президент Турции Реджеп Эрдоган, Ватикан, Россия — у всех есть свой интерес.

Поэтому вполне вероятно, что Патриарх Варфоломей сейчас ломает голову, как ему выйти из этой ситуации с минимальными потерями. То есть его поставили в такие условия, в которых он вынужден действовать в чьих-то интересах. Существуют и версии о финансовой стимуляции со многими нулями. В этом варианте все зависит от того, насколько сильным является этот стимул и влияние, чтобы заставить Фанар рисковать и действовать себе во вред.

4-й вариант. Константинополь просто хочет помочь

Допустим, что у греков действительно есть желание помочь с преодолением раскола. Но в этом случае было бы странно предоставлять канонический статус УПЦ КП и УАПЦ и создавать параллельную структуру по отношению к УПЦ. Поскольку это как раз законсервирует раскол и разъединит украинцев. Поэтому если Константинополь действительно просто хочет помочь, то он не будет предоставлять томос непризнанным структурам, поскольку негатив от такого шага, с церковной точки зрения, несоизмеримо больше любых плюсов.

А вот посредничество Патриарха Варфоломея вполне может принести пользу, потому что заставит УПЦ КП выйти из бинарной полемической схемы, где все сводится к противостоянию с РПЦ. С другой стороны, УПЦ займет более активную позицию в диалоге с Киевским патриархатом, о чем свидетельствует заявление Управляющего делами УПЦ митрополита Бориспольского и Броварского Антония: «Мы должны делать все для того, чтобы наши братья и соотечественники, которые находятся в расколе, вернулись в лоно Православной Церкви».

В нем верующие УПЦ КП названы «братьями», что указывает на готовность к примирению и диалогу. Можно вспомнить, что в декабре 2017 года была создана специальная комиссия для диалога с Киевским патриархатом в ответ на «письмо Филарета» архиерейскому собору РПЦ. Таким образом, за Киевским патриархатом сейчас ответное решение — согласится ли он на диалог при посредничестве Патриарха Варфоломея, либо вернется к привычному курсу противостояния?

Александр Дрозд

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