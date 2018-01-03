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НАПК выявило нарушения в отчетах 38 политических партий
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03.01.2018 20:16
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Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции
проанализировало 275 отчетов политических партий об имуществе,
доходах, расходах и обязательствах финансового характера за III
квартал 2017 года. Этот материал можно прочитать и на украинском
языке НАПК проверило отчеты 275 партий Скриншот: 112 Украина /
YouTube Отмечается, что НАПК проверило 275 отчетов и утвердило
выводы о результатах анализа.В ведомстве сообщили, что 13
политических партий не добавили информацию об имуществе, доходах,
расходах и обязательствах финансового характера от каждой местной
организации, которая в установленном порядке получила статус
юридического лица. Такие нарушения
допустили Социал-демократическая партия Украины
(объединенная), Либерально-демократическая партия Украины,
социалисты, Украинская народная партия и другие.Еще шесть политсил
нарушили срок представления отчета. К ним относятся партии "Мы
украинцы", "Республика", "Сила права", "Адвокат" и другие.В отчетах
шести политсил установлено нарушение порядка предоставления или
получения взноса в поддержку политической партии. Речь идет о
политсилах "Всеукраинское объединение "Свобода", "Рух нових
сил Михайла Саакашвілі", Аграрная партия Украины, "Украинское
объединение патриотов – УКРОП".Отмечается, что партия "Блок
Дарта Вейдера" и частное предприятие "Украинская правда" не
предоставили информацию и документы по письменному запросу НАПК.В
отчетах ряда других партий отражена не вся информация относительно
правовых оснований пользования объектами недвижимости. Речь идет о
политсилах "Украинская перспектива", "Народ", "Согласие",
"Мы – киевляне" и других.
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