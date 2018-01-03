Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции проанализировало 275 отчетов политических партий об имуществе, доходах, расходах и обязательствах финансового характера за III квартал 2017 года. Этот материал можно прочитать и на украинском языке НАПК проверило отчеты 275 партий Скриншот: 112 Украина / YouTube Отмечается, что НАПК проверило 275 отчетов и утвердило выводы о результатах анализа.В ведомстве сообщили, что 13 политических партий не добавили информацию об имуществе, доходах, расходах и обязательствах финансового характера от каждой местной организации, которая в установленном порядке получила статус юридического лица. Такие нарушения допустили Социал-демократическая партия Украины (объединенная), Либерально-демократическая партия Украины, социалисты, Украинская народная партия и другие.Еще шесть политсил нарушили срок представления отчета. К ним относятся партии "Мы украинцы", "Республика", "Сила права", "Адвокат" и другие.В отчетах шести политсил установлено нарушение порядка предоставления или получения взноса в поддержку политической партии. Речь идет о политсилах "Всеукраинское объединение "Свобода", "Рух нових сил Михайла Саакашвілі", Аграрная партия Украины, "Украинское объединение патриотов – УКРОП".Отмечается, что партия "Блок Дарта Вейдера" и частное предприятие "Украинская правда" не предоставили информацию и документы по письменному запросу НАПК.В отчетах ряда других партий отражена не вся информация относительно правовых оснований пользования объектами недвижимости. Речь идет о политсилах "Украинская перспектива", "Народ", "Согласие", "Мы – киевляне" и других. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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