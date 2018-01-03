только зафиксировано уже пять обстрелов

"С начала этого периода, вдоль линии разграничения, зафиксировано уже 5 обстрелов наших позиций со стороны противника. Все нарушения режима перемирия, как и несколько последних дней, состоялись на Донецком направлении" , - сообщает пресс-центр штаба АТО.

В пригороде Авдеевки враг обстрелял наши опорные пункты из гранатометов различных видов и крупнокалиберных пулеметов. Вокруг Марьинки захватчиками было выпущено 4 мины 82-го калибра. С минометов того же калибра и гранатометов российско-оккупационные группировки вели огонь по оборонным укреплениям близко от шахты Бутовка.

На Приазовье, у Водяного, оккупанты применили действительно весь запас пехотного вооружения - гранатометы различных видов и крупнокалиберные пулеметы. В этом же районе, но близко Широкино, захватчики нарушали перемирие из стрелкового оружия.

Украинские военнослужащие обеспечивали выполнение всех мероприятий по соблюдению режима тишины и огонь в ответ не открывали. На других участках нашей обороны нарушений перемирия не зафиксировано.