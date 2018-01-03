|Боевики обстреляли позиции ВСУ в пригороде Авдеевки из гранатометов различных видов
|03.01.2018 20:17
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только зафиксировано уже пять обстреловНа линии соприкосновения в течение очередного дня не наблюдалось полного прекращения огня. Позиции Вооруженных Сил Украины вновь подверглись обстрелам, в том числе и с минометов.
Фото: ivbogdan.com
"С начала этого периода, вдоль линии разграничения, зафиксировано уже 5 обстрелов наших позиций со стороны противника. Все нарушения режима перемирия, как и несколько последних дней, состоялись на Донецком направлении", - сообщает пресс-центр штаба АТО.
В пригороде Авдеевки враг обстрелял наши опорные пункты из гранатометов различных видов и крупнокалиберных пулеметов. Вокруг Марьинки захватчиками было выпущено 4 мины 82-го калибра. С минометов того же калибра и гранатометов российско-оккупационные группировки вели огонь по оборонным укреплениям близко от шахты Бутовка.
На Приазовье, у Водяного, оккупанты применили действительно весь запас пехотного вооружения - гранатометы различных видов и крупнокалиберные пулеметы. В этом же районе, но близко Широкино, захватчики нарушали перемирие из стрелкового оружия.
Украинские военнослужащие обеспечивали выполнение всех мероприятий по соблюдению режима тишины и огонь в ответ не открывали. На других участках нашей обороны нарушений перемирия не зафиксировано.
Напомним, что за прошедшие сутки, 2 января, боевики 6 раз нарушили перемирие - двое украинских военнослужащих получили легкие ранения.