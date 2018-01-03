Уже который год подряд Президент Петр Порошенко преподносит украинцам под “елочку” своеобразный сюрприз. В прошлому году это была национализация крупнейшего банка страны - ПриватБанка, в этом — так называемое укрупнение судов. О плюсах и минусах судебной реформы разбирался вместе с партнером юридической компании “Гранцев и партнеры” Иваном Гранцевым.

Как известно, 29 декабря Президент Украины издал несколько указов, касающихся реорганизации и ликвидации практически всех судов в Украине.

Под действие указа попали суды общей юрисдикции, а также хозяйственные, апелляционные, апелляционные административные, и апелляционные хозяйственные суды.

По информации Государственной судебной администрации, в стране сейчас действуют 663 суда общей юрисдикции. А теперь их будет 280, и называться они будут окружными судам.

В Киеве из 10 районных судов теперь будет только 6: Первый окружной суд г.Киева, Второй окружной суд г.Киева, Третий окружной суд г.Киева и так далее. Реорганизация произойдет путем укрупнения. К примеру, Деснянский и Днепровский суды объединят в Первый окружной суд г.Киева.

Как и в случае с судами общей юрисдикции, все хозяйственные суды теперь будут иметь приставку “окружной”. Но количество их останется прежним — 27 окружных хозяйственных судов.

Все 27 апелляционных судов областей, в том числе апелляционные суды г.Киева и г.Севастополя будут ликвидированы, а вместо них будут созданы апелляционные суды в апелляционных округах. Но теперь их будет 26, поскольку апелляционный суд Киевской области и г.Киева объединят в один Киевский апелляционный суд в апелляционном округе.

Вместо 9 апелляционных административных судов останется 8. Они будут пронумерованы от 1 до 8. Например, Третий апелляционный административный суд в апелляционном округе будет включать Днепропетровскую, Запорожскую и Кировоградскую области.

Из 8 апелляционных хозяйственных судов останется теперь 7. Но в этом случае не будет привязки ни к территориальной принадлежности области, ни к нумерации, ни к названию. Апелляционные хозяйственные суды будут называться по принципу сторон света.

Например, появится Юго-Западный апелляционный хозяйственный суд в апелляционном округе, который будет включать в себя Винницкую, Волынскую, Житомирскую, Ровенскую и Хмельницкую области.

ВСП (Высший совет правосудия) также одобрил инициативу Президента о ликвидации Киевского окружного административного суда и Окружного административного суда г.Киева. Вместо них планируют создать Окружной административный суд Киевской области и города Киева. Но соответствующего указа Президента пока нет.

Все указы Президента вступили в силу в день их опубликования. Но механизм их реализации остается загадкой для всех или почти всех участников процесса.

“Какая будет процедура, в какие сроки, и самое главное, как будут рассматриваться те дела, которые слушаются в текущее время и не закончены на момент начала работы нового суда — неизвестно. Если их не решить на законодательном уровне, такие дела новый суд будет рассматривать с самого начала”, — отметил И.Гранцев.

Неразгаданным ребусом остается и принцип, по которому каждый раз территориально распределяют округа. В данном случае тоже ничего не изменилось, апелляционные административные и хозяйственный суды по-прежнему хаотично разбросаны по регионам.

“Для того чтобы обжаловать решение административного суда в апелляции, жителю Сум нужно будет ехать в Харьков. Именно там будет Второй апелляционный административный суд, включающий в себя юрисдикцию Полтавской, Сумской и Харьковской областей. Но если этому же жителю Сум понадобится обжаловать решение хозяйственного суда в апелляции, ему нужно будет ехать уже в Киев”, — добавил он.

Президентские указы подписаны молниеносно, аккурат под Новый год, когда вместе с боем новогодних курантов Гарант утратил право создавать суды. Согласно переходным положениям Конституции Украины, с 1 января 2018 года эти полномочия принадлежат Верховной Раде. По этому поводу юристы подшучивают, что президентскую карету таки удалось спасти от превращения в тыкву.

Но если убрать все шутки в сторону, как работать дальше — никто не понимает. Диалога с общественностью так и не произошло, а как судить по-новому, не знают даже внутри самой государственной системы.

“Сама идея обновления судебной системы — правильный шаг. Но, к сожалению, стратегически важное решение о ликвидации судов, их реорганизации и преобразовании принято без привлечения общественности. Не было ни круглых столов, ни дебатов, ни обсуждений с международными экспертами, как это было, к примеру, во время подготовки проекта нового Уголовного процессуального кодекса Украины от 2012 года. Тогда процесс был открытым и все понимали, куда движется эта государственная машина. Сейчас все иначе. Царящая неопределенность настораживает и вместе с тем дает понимание того, что 2018 год будет очень не простым для судей, юристов, адвокатов и граждан в целом”, — подчеркнул И.Гранцев.

Пока бесспорно одно - такая реорганизация пойдет на пользу её идеологам.

“Реорганизация всегда остается одним из самых надежных способов законным образом избавиться от ненужного трудового коллектива и заменить его на новый, более податливый, взяв при этом под контроль ключевые суды в Киеве, где рассматриваются все политические и самые громкие дела страны”, — резюмировал он.

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