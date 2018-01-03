Геймер из Соединенных Штатов Америки с ником NubbinsGoody поставил новый рекорд в версии Тетриса 1989 года для приставки NES. Об этом сообщает Sploid.Gizmodo .

Указано, что парень установил рекорд совершенно случайно, набрав 300 тысяч очков за 1 минуту и 57 секунд. Напомним, что предыдущим рекордсменам удалось набрать то же количество баллов в течение двух минут.

Известно, что Тетрис до сих пор является одной из самых популярных старых игр. Геймеры не прекращают пытаться поставить в ней рекорды скорости.

Как сообщал MIGnews.com.ua ранее, в израильской столице городе Тель-Авив соорудили самую высокую в мире башню из детского конструктора Lego. Конструкцию, высота которой составила 36 метров, построили, использовав 500 тысяч деталей.

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