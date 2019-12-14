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Пьяный водитель устроил смертельное ДТП под Хмельницким
14.12.2019 16:07
В Хмельницкой области пьяный водитель устроил смертельное ДТП
Сводка.нет - Новости Украины и Мира
Теги:
происшествия
события
украина
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