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Пьяный водитель устроил смертельное ДТП под Хмельницким
14.12.2019 16:07
В Хмельницкой области пьяный водитель устроил смертельное ДТП Сводка.нет - Новости Украины и Мира
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