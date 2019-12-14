Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Евростат.

Данные основаны на паритете покупательной способности, а также на последних показателях ВВП стран Евросоюза.

По данным статистического ведомства ЕС, в 2018 году показатель AIC на душу населения варьировался от 56% в Болгарии до 134% в Люксембурге.

В десяти государствах-членах AIC на душу населения был выше среднего показателя по ЕС. Самый высокий уровень в ЕС был в Люксембурге, на 34% выше среднего по ЕС, опережая Германию (на 20% выше). За ними следовали Австрия, Дания, Бельгия, Нидерланды, Великобритания, Финляндия, Швеция и Франция с уровнями от 7 до 17% выше среднего по ЕС.

В четырех государствах-членах AIC на душу населения был на 30% ниже среднего показателя по ЕС. Латвия, Хорватия и Венгрия находились на 30-40% ниже, в то время как в Болгарии уровень AIC на душу населения превышал 40% ниже среднего по ЕС.

За последние три года показатель AIC на душу населения относительно среднего по ЕС оставался относительно стабильным в большинстве государствах-членах. Однако явный рост был зарегистрирован в Румынии (71% от среднего по ЕС в 2018 году по сравнению с 65% в 2016 году), Словакии (73% против 68%) и Литве (89% против 85%).

Заметное снижение было зафиксировано в Швеции (108% в 2018 году против 112% в 2016 году) и Франции (107% против 110%).

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