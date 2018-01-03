По итогам первого квартала 2018 года Кабмин рассмотрит возможность дальнейшего повышения минимальной зарплаты.

Об этом в эфире одного из телеканалов заявил вице-премьер-министр Павел Розенко, сообщает «Слово и Дело» со ссылкой на официальном сайте Кабмина, информирует еizvestia.com.

«С 1 января 2018 года размер минимальной заработной платы составляет 3723 гривен. Но в законе о государственном бюджете Украины зафиксировано, что по итогам I квартала мы должны вернуться к этому вопросу и рассмотреть возможность дальнейшего повышения размера минимальной зарплаты», – сказал он.

В то же время вице-премьер-министр подчеркнул, что для осуществления такого шага должны быть экономические предпосылки.

«Мы должны нарастить темпы роста экономики и получить дополнительный ресурс в государственный бюджет. Ведь решение о повышении размера зарплат должно быть прежде только экономически обоснованным», – отметил Розенко.

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Он также подчеркнул, что повышение соцстандартов и уровня соцзащиты населения – это идеология действующей власти: «Поэтому зарплаты и пенсии будут расти и дальше».

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