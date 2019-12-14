Об этом он сказал, отвечая на вопрос журналиста Укринформа.

«Я в шоке был от того, что увидел сколько выбросов. У меня уже в горле першит, а я только несколько часов нахожусь в Запорожье. Я не знаю, как люди живут через дорогу от тех заводов. Насколько я понимаю, нет экологического мониторинга. Мы не знаем, насколько опасно это. Мы должны ценить людей и здоровье людей. Нужно найти путь, чтобы соединить и защиту экологии и развитие промышленности », - сказал Милованов.

Председатель Запорожской ОГА Виталий Туринок предложил на несколько месяцев перебазировать в Запорожье министерство экологии.

«Экология - это острый вопрос. Надо внести изменения в количестве выбросов. Нужно менять это на законодательном уровне. Их надо правильно измерять и тогда будем иметь результат», - сказал Туринок.

В пятницу, 13 декабря, Милованов находится с рабочей поездкой в ​​Запорожье. Он уже посетил «Мотор Сич», государственное конструкторское бюро «Ивченко-Прогресс».

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