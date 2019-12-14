Погода, Новости, загрузка...
В Херсоне в подъезде оставили годовалого ребенка
14.12.2019 17:04
В Херсоне обнаружили годовалого ребенка, которого оставили в подъезде Сводка.нет - Новости Украины и Мира
 Поделитесь статьей с друзьями
 