Вчера, 2 января, в Ивано-Франковске по улице Вовчинецька из окна многоэтажного дома выпал маленький мальчик. Об этом сообщил пресс-секретарь патрульной полиции в Ивано-Франковской области Николай Гурак.

Информацию о несчастном случае в полицию сообщили медицинские работники.

Выяснилось, что ребенок 2016 рождения, выпал из окна седьмого этажа. В результате падения мальчик получил ушиб головного мозга и политравму. Сейчас он находится в больнице.

На месте происшествия работала следственно-оперативная группа.

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