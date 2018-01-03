|В Ивано-Франковске из окна многоэтажки выпал двухлетний мальчик
|03.01.2018 20:25
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Вчера, 2 января, в Ивано-Франковске по улице Вовчинецька из окна многоэтажного дома выпал маленький мальчик. Об этом сообщил пресс-секретарь патрульной полиции в Ивано-Франковской области Николай Гурак.
Информацию о несчастном случае в полицию сообщили медицинские работники.
Выяснилось, что ребенок 2016 рождения, выпал из окна седьмого этажа. В результате падения мальчик получил ушиб головного мозга и политравму. Сейчас он находится в больнице.
На месте происшествия работала следственно-оперативная группа.
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