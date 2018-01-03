|На Львовщине произошла утечка нефти в реку
|03.01.2018 20:25
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Сейчас невозможно установить площадь загрязнения, поскольку река является проточнойВо вторник, 2 января, близко от города Борислав на Львовщине в реке Тысменица было обнаружено загрязнение масляными пятнами. Это загрязнение было обнаружено на расстоянии 200 метров вниз по течению от Борислава.
Фото: из открытых источников
Предварительно установлено, что загрязнение вызывают старые австрийские нефтяные ямы в лесу на территории Попеливского сельсовета Дрогобычского района, сообщает Департамент гражданской защиты Львовской облгосадминистрации.
Следовательно, для сбора нефтепродукта и предотвращения дальнейшего загрязнения установлены боновые заграждения на потоке от копанок и на реке.
Сейчас невозможно установить площадь загрязнения, поскольку река является проточной.
По предварительной информации, в результате поднятия грунтовых вод произошла утечка влажный нефти из нескольких нефтяных копанок времен Австро-Венгерской империи.
Напомним, в Херсонской области, в акватории Каховского водохранилища, в четверг, 5 октября, утонула самоходная баржа, с которой в воду вылились нефтепродукты.
К счастью, нефтяное пятно, образовавшееся в результате затопления баржи в Каховском водохранилище, было ликвидировано.