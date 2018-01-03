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На Львовщине произошла утечка нефти в реку
03.01.2018 20:25
На Львовщине произошла утечка нефти в реку
Сейчас невозможно установить площадь загрязнения, поскольку река является проточной
Во вторник, 2 января, близко от города Борислав на Львовщине в реке Тысменица было обнаружено загрязнение масляными пятнами. Это загрязнение было обнаружено на расстоянии 200 метров вниз по течению от Борислава.
На Львовщине произошла утечка нефти в реку Фото: из открытых источников

Предварительно установлено, что загрязнение вызывают старые австрийские нефтяные ямы в лесу на территории Попеливского сельсовета Дрогобычского района, сообщает Департамент гражданской защиты Львовской облгосадминистрации.

Следовательно, для сбора нефтепродукта и предотвращения дальнейшего загрязнения установлены боновые заграждения на потоке от копанок и на реке.

Сейчас невозможно установить площадь загрязнения, поскольку река является проточной.

По предварительной информации, в результате поднятия грунтовых вод произошла утечка влажный нефти из нескольких нефтяных копанок времен Австро-Венгерской империи.

Напомним, в Херсонской области, в акватории Каховского водохранилища, в четверг, 5 октября, утонула самоходная баржа, с которой в воду вылились нефтепродукты.

К счастью, нефтяное пятно, образовавшееся в результате затопления баржи в Каховском водохранилище, было ликвидировано.

 

  • На Каховском водохранилище утонула баржа с нефтью
  • Нефтяное пятно в Каховском водохранилище ликвидировано

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