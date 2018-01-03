Сейчас невозможно установить площадь загрязнения, поскольку река является проточной

Предварительно установлено, что загрязнение вызывают старые австрийские нефтяные ямы в лесу на территории Попеливского сельсовета Дрогобычского района, сообщает Департамент гражданской защиты Львовской облгосадминистрации.

Следовательно, для сбора нефтепродукта и предотвращения дальнейшего загрязнения установлены боновые заграждения на потоке от копанок и на реке.

Сейчас невозможно установить площадь загрязнения, поскольку река является проточной.

По предварительной информации, в результате поднятия грунтовых вод произошла утечка влажный нефти из нескольких нефтяных копанок времен Австро-Венгерской империи.

Напомним, в Херсонской области, в акватории Каховского водохранилища, в четверг, 5 октября, утонула самоходная баржа, с которой в воду вылились нефтепродукты.