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Сайрус тайно вышла замуж
26.06.2018 12:19
По сообщению издания Daily Mail, американская певица Майли Сайрус и актер Лиам Хемсворт стали супругами. Сайрус засекретила свою свадьбу – СМИ Фото: mileycyrus / Instagram Об этом пишет Daily Mail.Свадебная церемония прошла в Малибу в формате закрытого мероприятия, рассказал инсайдер.По словам лица, приближенного к паре, мероприятие было оформлено в стиле хиппи и больше напоминало вечеринку.Сайрус и Хемсворт возобновили отношения в январе 2016 года, через три года после разрыва.

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