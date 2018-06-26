По сообщению издания Daily Mail, американская певица Майли Сайрус и
актер Лиам Хемсворт стали супругами. Сайрус засекретила свою
свадьбу – СМИ Фото: mileycyrus / Instagram Об этом пишет Daily
Mail.Свадебная церемония прошла в Малибу в формате закрытого
мероприятия, рассказал инсайдер.По словам лица, приближенного к
паре, мероприятие было оформлено в стиле хиппи и больше напоминало
вечеринку.Сайрус и Хемсворт возобновили отношения в январе
2016 года, через три года после разрыва.
Сводка.нет - Новости Украины и Мира