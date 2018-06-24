Немного новостей из мира, где свобода является чем-то само собой разумеющимся и старомодные запреты не являются скрепами. От них просто избавляются, легко и непринужденно, оставляя с носом любителей ограничивать чужие права и мафию, зарабатывающую на запретах.

Итак, Сенат Канады легализовал марихуану. Полностью. То есть ранее употреблять марихуану там можно было только в медицинских целях. Теперь – и для развлечения. Продавать ее легально будут через два-три месяца после того, как закон вступит в силу. Кроме того, совершеннолетние граждане Канады смогут выращивать коноплю дома для личного потребления.

Самое смешное – никто не умер. Поборники старины побурчали, не без этого, но пережили. Мир не перевернулся. Тюрьмы не опустели, но случайных неопасных для окружающих любителей покурить травку там уже не будет. От чего всем станет легче – в том числе и полиции, и тюремному ведомству, и налогоплательщику. Все, проехали. И ситуация в Канаде – не уникальная, это скорее тенденция. Так экс-глава МИД Великобритании в 2010–2014 годах Уильям Хейг призвал правительство Соединенного Королевства полностью легализовать марихуану и разрешить ее использование не только в медицинских целях. Даже пост-советских республик коснулось это веяние.

Например, не так давно Конституционный суд Грузии признал нарушающей права человека норму об уголовном преследовании, тем более о тюремном заключении, даже в случае повторного употребления марихуаны. Еще раз перечитаем? Конституционный суд! Признал запрет курения марихуаны нарушением прав человека! В самом деле, пока твоя свобода не мешает чужой свободе – кто вправе ее ограничивать в свободной стране?

Что касается медицинских целей, то там все давно гораздо либеральнее. Так парламент Португалии проголосовал за легализацию марихуаны для медицинских целей. Текст соответствующего законопроекта был подготовлен депутатами левого блока и поддержан всеми парламентскими группами за исключением правой CDS, которая воздержалась. Правда, документ не позволяет физическим лицам выращивать марихуану, пусть и в медицинских целях. В Хорватии с 15 октября вступил в силу новый закон, согласно которому можно использовать марихуану в медицинских целях.

Чтобы вы правильно понимали медицинские цели – это эпилепсия, онкология и много другое. Кроме того, марихуану разрешают употреблять в качестве болеутоляющего и… средства от депрессии. Ну, если разрешено как средство от депрессии, то до полной и безоговорочной легализации остался один шаг. Такая практика уже действует кроме Португалии в Италии, Чехии, Дании, Испании, Германии. Про Нидерланды я вообще молчу – там давно полная свобода. И, повторюсь, мир не переворачивается, государства не впадают в беспорядок, не деградируют до состояния дикого племени – у них все в порядке. Экономическая ситуация лучше, чем у нас, криминогенная обстановка ниже, туристы в восторге. В чем они потеряли после легализации, кто-то может сказать? Ничего, кроме советских скреп и преданий старины глубокой, понятно.

Вопрос – а что мешает Украине закрыть этот вопрос и декриминализовать легкие наркотики? Тоже скрепы? Страх перед свободой? Но, смотри выше, ни у кого ничего страшного не произошло. Наркомафия царит именно там, где запреты максимально жесткие. И если мы уже не боимся ЛГБТ-маршей, давайте и тут не шарахаться. В самом деле, кто проиграет от того, что торговля и употребление марихуаны в Украине не будут уголовно преследуемы? Мафия, которая сейчас делает сумасшедшие деньги именно на нелегальном обороте и силовики, которые эту мафию «крышуют». Так их и не жалко совершенно. В аптеках добавится пара единиц товара, в тюрьмах станет просторнее. Что мы потеряем в результате? Ничего.

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