Польские чиновники сознательно называют экономических мигрантов из Украины беженцами.

Об этом в комментарии gazeta.ua сказал дипломат Богдан Яременко, передает со ссылкой на .

"Польские чиновники умышленно путают в своих заявлениях беженцев и экономических мигрантов. Польское государство берет обязательства по содержанию и социальному обеспечению беженцев. Таких Польша принимает из Украины не более нескольких десятков в год. Все остальные - это экономические мигранты, законно или незаконно там работают и развивают польскую экономику. Никакой дополнительной нагрузки не несут, а наоборот - закрывают дыры, образовавшиеся из-за массового выезда поляков в другие страны ЕС", - сказал он.

По словам эксперта, это своеобразная игра слов с Европейской комиссией.

"Польское правительство таким образом снимает с себя ответственность за отказ от единой миграционной политики, которую предложила канцлер Германии . Заявление рассчитано на Брюссель. Польское правительство подвержено шовинистическим высказываниям. Возможно, речь идет о национальных чувства поляков. Рассказывают, как они много делают для украинцев", - считает Яременко.

"Польша уже приняла несколько десятков, а, вероятно, даже больше 100 тысяч беженцев из Украины. Без предоставления им убежища", - заявил премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий 2 января в эфире польского телеканала "TWP.Info".

По его словам, Польша не будет принимать беженцев из Ближнего Востока и Северной Африки. Поскольку поляки прилагают немалые усилия, чтобы снизить напряжения на восточных рубежах ЕС.

Вместе с тем в 2016-2017 годах только 88 украинцев получили статус беженца в Польше. Еще 239 граждан Украины - статус лица, нуждающегося в дополнительной защите, сообщило посольство Украины в Польше 30 декабря 2017.

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