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Полиция задержала грабителей в доме предпринимателя на Киевщине
14.12.2019 18:19
Полиция задержала четырех человек, грабивших дом предпринимателя на Киевщине
Сводка.нет - Новости Украины и Мира
Теги:
происшествия
события
украина
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