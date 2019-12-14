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Полиция задержала грабителей в доме предпринимателя на Киевщине
14.12.2019 18:19
Полиция задержала четырех человек, грабивших дом предпринимателя на Киевщине Сводка.нет - Новости Украины и Мира
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