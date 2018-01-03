Ученые анонсировали первое в 2018 году лунное затмение — «кровавую луну» в момент наибольшего сближения Земли и Луны, которое произойдет 31 января.

31 января можно будет наблюдать «кровавую луну» одновременно с ее полным затмением, что произойдет впервые за последние 152 года. После этого кровавое суперлуние можно будет наблюдать чаще — специалисты также называют даты 31 декабря 2028 года и 31 января 2037 года. Первыми кровавое суперлуние смогут наблюдать жители западного побережья Соединенных Штатов, а от начала до конца явление увидят только жители острова Гавайи, восточной части Аляски и северо-запада Канады, информирует svodka.net.

Отмечается, что затмение также будет видно в Австралии, Новой Зеландии, Восточной и Центральной Азии. Жители стран Восточной Европы и Ближнего Востока увидят кровавое суперлуние уже когда земной спутник будет довольно высоко на небосводе.

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