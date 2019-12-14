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Украина получила первое "золото" Дефлимпиады-2019
14.12.2019 18:55
Национальная дефлимпийская сборная Украины получила первое "золото"
Сводка.нет - Новости Украины и Мира
Теги:
спорт
события
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