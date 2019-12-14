Встреча в нормандском формате в Париже не привела к судьбоносному прорыву. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в эфире российского Первого канала, передают РИА Новости в субботу, 14 декабря.

В частности, он прокомментировал результаты саммита с участием лидеров Украины, России, Германии и Франции. "Возобновился ли нормандский формат после изрядного перерыва - да, возобновился. Достигнут ли судьбоносный прорыв - нет", - заявил Песков.

Ранее глава МИД Украины Вадим Пристайко заявил, что у Киева есть "домашняя работа" перед новой нормандской встречей. Украина должна подготовиться к следующему саммиту в апреле, чтобы иметь сильную позицию на переговорах с РФ, сказал Пристайко.

Также Владимир Зеленский заявил, что Владимир Путин очень непростой человек. Украинский руководитель также подтвердил, что во время саммита в Париже пожал руку российскому коллеге.





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