Мощный шторм Элеонора обрушился на страны Западной Европы, больше только пострадали Ирландия, Великобритания, Нидерланды, Франция и Германия. Об этом сообщает dpa .

В результате падения дерева на горнолыжном курорте Морильон во Франции погиб один человек, еще 15 пострадали, четверо из них находятся в тяжелом состоянии. Приблизительно 225 тысяч французских домохозяйств лишились электроэнергии, в основном - в восточной части страны. Семь департаментов объявили "оранжевый" статус предупреждения, порывы ветра достигали 147 километров в час.

Также французская железнодорожная компания SNCF приняла решение об отмене курсирования региональных поездов в районах Нормандии и Эльзаса, однако междугородные поезда не прекратили работу.

В Германии порывы ветра достигали 120 километров в час. Из-за урагана было нарушено движение транспортных средств и судоходство на юго-западе страны. О пострадавших не сообщалось.

В Ирландии без электричества остались приблизительно 16 тысяч домов, хозяйств и предприятий, в Северной Ирландии - 20 тысяч объектов.

В Нидерландах правительство отменило движение региональных поездов, а также заблокировало движение автомобилей по дамбам и мостам в прибрежных районах страны, которые больше только пострадали из-за шторма. Метеорологи заявили о сильных наводнениях в указанных районах.

Кроме того, в Бельгии шторм бушевал во вторник и утром в среду, порывы ветра достигали 120 километров в час. Спасатели разбирали завалы деревьев, поврежденные автомобили и пытались восстановить поставки электроэнергии. На территории страны объявлено "оранжевое" предупреждение.

Как сообщал MIGnews.com.ua ранее, в субботу, 23 декабря, на Филиппинах число жертв тропического шторма увеличилось до 133 .

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