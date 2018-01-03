Германия будет активно поддерживать идею введения миротворческой миссии ООН на Донбассе. Об этом на пресс-конференции заявил министр иностранных дел Германии Зигмар Габриэль, передает

“Должна быть вооруженная и прочная добровольческая задача ООН по всей оккупированной территории. Мы постараемся с нашими французскими партнерами, а также всеми странами, входящими в Совет безопасности ООН, ввести сильную миротворческую миссию”, — заявил З.Габриэль.

Кроме того, по его словам, основной целью миротворческой миссии должно быть восстановление целостности Украины.

Как сообщал 4 января министры иностранных дел Украины и Германии посетят Донбасс.

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