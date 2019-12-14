В Национальном банке Украины отмечают, что инфляция вошла в целевой диапазон 5% ± 1 п.п. и близко приблизилась к среднесрочной цели 5%, установленной на конец 2019 года.

Замедлению роста цен способствовали укрепление гривни, низкие мировые цены на энергоресурсы, расширение предложения некоторых продуктов питания.

В частности, крепкий курс гривни повлиял на снижение базовой инфляции до 4,8% г/г (против 5,8% г/г в октябре), удешевление энергоносителей и ряда товаров со значительной долей импорта.

Рост цен на непродовольственные товары замедлился до 1,3% г/г, а на продукты питания с высокой степенью обработки - до 6,1% г/г. В частности, медленне дорожали макаронные и мучные изделия, консервы, рыба и морепродукты, шоколад, молочные и мясные продукты.

Замедлился рост цен на услуги - до 12,4% г/г.

В ноябре рост цены на сырые продукты питания замедлился до 7% г/г. Благодаря широкому предложению меньше росли цены на овощи. Рост цен на картофель также замедлился, но темпы оставались высокими. Однако, из-за небольшого урожая, быстрее дорожала гречка и яблоки.

Рост административно регулируемые цен замедлился до 10% г/г, а на топливо – до 12,6% г/г. При этом выросли цены на газ для населения и ускорился рост цены на табачные изделия из-за снижения предложения.

В НБУ прогнозируют, что на конец года инфляция будет существенно ниже прогноза (6,3%) и с высокой вероятностью останется в пределах целевого диапазона (5% ± 1 п.п.).

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